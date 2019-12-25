За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 11 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 11162 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.
Операторы обработали 3649 вызовов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11. С 5 октября волонтеры выполнили 6890 заявок.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что "вторая волна" заболевания коронавирусом до сих пор не достигла минимума.
Фото: Piter.TV
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