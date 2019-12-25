За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 18 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 17869 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.
Операторы обработали 15964 вызова, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11. С 5 октября волонтеры выполнили 6660 заявок.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на этой неделе в Петербург должна прийти партия вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Это вторая вакцина от COVID-19, зарегистрированная в России.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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