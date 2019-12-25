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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 18 тысяч человек
Сегодня, 10:15
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 18 тысяч человек

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Вопросы, связанные с коронавирусом, можно задать по телефону "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 17869 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 15964 вызова, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11. С 5 октября волонтеры выполнили 6660 заявок. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на этой неделе в Петербург должна прийти партия вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Это вторая вакцина от COVID-19, зарегистрированная в России. 

Фото: Piter.TV

Теги: волонтеры, диагностика, коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Минус
miteven
Сегодня 10:38

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Номер моей кaрты: 5342 5101 4904 3998

Заранее большое человеческое спaсибо.
 

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