Петербург получит около 14 тыс. доз вакцины "ЭпиВакКорона"

Помимо этого город получил новую партию вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак", он же "Спутник V".

На неделе в Петербург должна прийти новая партия препарата от коронавируса "ЭпиВакКорона" для вакцинации 13 770 человек, рассказали в межведомственном координационном совете.

В совете уточнили, что количество новых случаев заболевания коронавирусом в медицинских организациях снизилось на 3,9% за неделю, а также на 5,2% уменьшилось количество активно больных. Однако число госпитализированных увеличилось на 17,19% по сравнению с показателями прошлой недели.

На данный момент доля тяжелобольных коронавирусом составляет 26%. 180 пациентов находятся на ИВЛ.

Ранее мы писали, что специалисты назвали главные тревоги переболевших коронавирусом петербуржцев.

Фото: Piter.TV