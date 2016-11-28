Специалисты назвали главные тревоги переболевших коронавирусом петербуржцев

У пациентов, которые перенесли коронавирус, может развиться депрессия.

Во вторник, 6 апреля, главный внештатный специалист-психиатр комитета по здравоохранению Петербурга Александр Софронов сообщил в ходе круглого стола, посвященного психологической реабилитации петербуржцев, перенесших коронавирусную инфекцию, что у переболевших коронавирусом пациентов может проявляться повышенная тревожность, проблемы со сном и даже депрессивные расстройства.

Однако Софронов успокоил и уточнил, что проблема "не тотальна по своему драматизму". В среднем улучшение наступает через 2-3 недели. В сложных случая лечение проводится индивидуально. Специалисты напоминают, что проблемы с психикой зависят также от возраста и степени тяжести болезни.

Некоторые врачи советуют почаще гулять и заниматься спортом. Важно не переусердствовать и двигаться до утомляемости. Пациентам советуют вспомнить о любимом хобби. В случае, если улучшений не замечается, то нужно обратиться к психологу (в психотерапевтическое отделение диспансеров или по телефонам доверия, которые есть на сайтах городских медучреждений).

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Фото: Piter.TV