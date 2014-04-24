В Петербург поступила новая партия вакцины от COVID-19

Препарат из новой партии пока еще не поступил в прививочные пункты.

В Петербург прибыла новая партия вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак", также известная как "Спутник V". Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В общей сложности в город приехали 29700 доз. Препарат расфасован по одной дозе в ампуле. На данный момент препарат находится на Центральной фармацевтической базе, в ближайшее время его начнут развозить по прививочным пунктам.

В прошлый раз поставка вакцины в Северную столицу была 4 апреля в объеме 44 тыс. доз. Губернатор Александр Беглов прошел вакцинацию первым компонентом и призывает горожан сделать прививку. На данный момент он находится в отпуске в Ставропольском крае.

На данный момент полный цикл вакцинации в Петербурге прошли 296 742 человек.

Фото: Piter.TV