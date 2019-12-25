Петербург получил новую партию вакцины от коронавируса

Записаться на прививку можно по телефону колл-центров поликлиник или на портале "Госуслуги".

В Петербург прибыла новая партия вакцины "Спутник V" от COVID-19. Более 44 тысяч доз в скором времени доставят в прививочные пункты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона 3 апреля.

Сейчас в городе имеется 465 842 комплекта доз вакцины. На сегодняшний день в Петербурге открыты 134 пункта, где жители Северной столицы могут сделать прививку от коронавируса. Работают 18 выездных прививочных бригад.

Градоначальник Северной столицы напомнил, что записаться на вакцинацию можно по телефону колл-центров поликлиник или на порталах "Госуслуги" и "Здоровье петербуржца". По мнению Александра Беглова, коллективный иммунитет от инфекции позволит горожанам избежать новых ограничений.

На 3 апреля в Петербурге привились от COVID-19 более 400 тысяч граждан. Завершили цикл вакцинации 294 321 человек.

Ранее на Piter.tv сообщили, что коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге может сформироваться к лету. Основания полагать именно такие даты властям дает количество переболевших ковидом, а также темпы вакцинации.

Фото: Piter.tv