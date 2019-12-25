За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 12 тыс. человек

Почти 21 тыс. человек накануне позвонила на номер "122" по вопросам, связанным с коронавирусом.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12361 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 20967 вызовов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11. С 5 октября волонтеры выполнили 6627 заявок.

Накануне в Петербурге заявили о нестабильном спаде второй волны коронавируса.

Фото: Piter.TV