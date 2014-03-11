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В Петербурге заявили о нестабильном спаде второй волны коронавируса
Сегодня, 20:39
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smirenny

В Петербурге заявили о нестабильном спаде второй волны коронавируса

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Специалисты уточняют, что эффективный метод борьбы с распространением болезни – вакцинация.

Межведомственный городской координационный совет по борьбе с распространением коронавируса в Петербурге сообщил, что заболеваемость коронавирусом снижается, но процесс идет медленно и нестабильно. Это подтверждают и данные динамики показателей. 

Например, по сравнению с прошлым воскресеньем количество новых случаев инфицирования снизилось на 8,11%, число активных больных уменьшилось на 5,54%, а показатель суточной госпитализации вырос на 6,19% по сравнению с данными от 28 марта. 

Специалисты напоминают горожанам о необходимости вакцинации и значении соблюдения правил эпидемиологической безопасности.

Ранее мы писали, что сотрудники ПМЭФ уйдут на карантин на две недели.

Фото: Piter.TV

Теги: вторая волна коронавируса, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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