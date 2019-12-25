За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 12 тыс. человек

По вопросам, связанным с коронавирусом, мы можете обратиться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12591 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 4567 вызовов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11. С 5 октября волонтеры выполнили 6610 заявок.

Полный цикл вакцинации от COVID-19 в Северной столице прошли 400 тыс. человек. План властей — 1,2 млн.

Фото: Piter.TV