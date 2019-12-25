Более 400 тыс. петербуржцев привились от коронавируса. Об этом сообщается в сводке на 4 апреля, которую представил комитет по здравоохранению Петербурга.
За весь период в Петербурге вакцинировано 405 074 человека. Из них 296 101 полностью закончили цикл вакцинации.
говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки более 5 тыс. петербуржцев привились от COVID-19, из них 4 тыс. горожан привились впервые.
Напомним, что в Петербурге открыто 134 пункта вакцинации от коронавируса.
Фото: Piter.tv
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