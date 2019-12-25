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Более 400 тыс. петербуржцев привились от коронавируса
Сегодня, 18:01
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kraratau27

Более 400 тыс. петербуржцев привились от коронавируса

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За прошедшие сутки более 5 тыс. петербуржцев привились от COVID-19

Более 400 тыс. петербуржцев привились от коронавируса. Об этом сообщается в сводке на 4 апреля, которую представил комитет по здравоохранению Петербурга. 

За весь период в Петербурге вакцинировано 405 074 человека. Из них 296 101 полностью закончили цикл вакцинации. 

говорится в сообщении. 

Отмечается, что за прошедшие сутки более 5 тыс. петербуржцев привились от COVID-19, из них 4 тыс. горожан привились впервые.

Напомним, что в Петербурге открыто 134 пункта вакцинации от коронавируса

Фото: Piter.tv 

Теги: covid 19, статистика
Категории: Картина дня, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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