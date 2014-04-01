В Петербурге открыто 134 пункта вакцинации от коронавируса

В дополнение к ним работают 18 выездных прививочных бригад.

Жители Северной столицы могут сделать прививку от коронавируса в одном из 134 пунктов вакцинации. 107 из них работают на базе городских организаций, 6 - на основе федеральных, 21 - в частных учреждениях. В дополнение к ним делают прививки и 18 выездных бригад. Об этом сообщили в текущей информационной справке по противодействию эпидемии ковид в регионе от 3 апреля.

Известно, что с начала пандемии в Петербурге привились 401 051 человек. Почти 300 тысяч из них завершили цикл вакцинации. За последние сутки впервые сделали прививку 8 931 горожан, за второй дозой препарата пришли 5 071 человек. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент составляет более 64 тысяч комплектов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в России планируют начать прививать от коронавируса подростков.

Фото: Piter.tv