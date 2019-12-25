В России планируют начать прививать от коронавируса подростков

На сегодняшний день в мире выявили 129 млн случаев коронавируса.

Подростки старше 14 лет не имеют никаких физиологических противопоказаний для прививки "Спутник V". Поэтому Минздрав РФ на данный момент прорабатывает вопрос о начале вакцинации от COVID-19 подростков. Об этом РИА Новости рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

На сегодняшний день в мире выявили 129 млн случаев коронавируса, зафиксировано 2,83 млн летальных исходов.

В Петербурге COVID-19 заразились 400 тысяч человек, умерли 12,3 тысячи. Еще один пункт вакцинации от коронавируса откроют в "Ледовом дворце".

Фото: Piter.tv