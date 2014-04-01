За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 20 тысяч человек

В Единую региональную информационно-справочную службу поступило почти 16 тыс. звонков по вопросам, связанным с COVID-19.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 20418 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 15825 вызовов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11. С 5 октября волонтеры выполнили 6498 заявок.

Специалисты прогнозируют "третью" волну коронавируса в Петербурге. Это связано с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в странах Европы и появлением новых штаммов.

Фото: Piter.TV