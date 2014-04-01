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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 20 тысяч человек
Сегодня, 10:00
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 20 тысяч человек

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В Единую региональную информационно-справочную службу поступило почти 16 тыс. звонков по вопросам, связанным с COVID-19.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 20418 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 15825 вызовов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11. С 5 октября волонтеры выполнили 6498 заявок. 

Специалисты прогнозируют "третью" волну коронавируса в Петербурге. Это связано с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в странах Европы и появлением новых штаммов.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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