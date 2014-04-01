За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 12 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12853 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.
Операторы обработали 4570 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11. С 5 октября волонтеры выполнили 6464 заявки.
Доля тяжелых КОВИД-пациентов на данный момент в Петербурге составляет 27%.
Фото: Piter.TV
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