За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 12 тысяч человек

Вопросы, связанные с коронавирусом, можно задать по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12853 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 4570 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11. С 5 октября волонтеры выполнили 6464 заявки.

Доля тяжелых КОВИД-пациентов на данный момент в Петербурге составляет 27%.

Фото: Piter.TV