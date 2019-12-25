  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Доля тяжелых КОВИД-пациентов в Петербурге составляет 27%
Сегодня, 7:39
94
Alena_Zinovieva

Доля тяжелых КОВИД-пациентов в Петербурге составляет 27%

0 0

На аппаратах ИВЛ находятся 187 человек.

В Петербурге доля людей, которые лежат в больницах с тяжелой формой коронавирусной инфекции, составляет 27%. На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 187 человек. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.

На данный момент в городе для пациентов с коронавирусом и пневмониями свободны 1959 коек (31,3% от общего коечного фонда). Всего для людей с соответствующим диагнозом развернуто 6248 койко-мест.

Специалисты напоминают, что самым эффективным способом защититься от коронавируса является вакцина. В Петербурге прививку уже поставили более 347 тысяч человек. В их числе губернатор Александр Беглов.

Ранее мы писали, что в Петербурге за прошедшие сутки от коронавируса умерло 33 человека.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии