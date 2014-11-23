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В Петербурге за прошедшие сутки от коронавируса умерло 33 человека
Сегодня, 22:54
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kraratau27

В Петербурге за прошедшие сутки от коронавируса умерло 33 человека

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С начала пандемии в Петербурге от COVID-19 умерло порядка 12 тыс. человек. 

В Петербурге за прошедшие сутки от коронавируса умерло 33 человека, передаёт в воскресенье, 28 марта, федеральный оперативный штаб. По данным оперативного штаба, с начала пандемии в Петербурге от COVID-19 умерло порядка 12 тыс. человек. 

Однако отмечается, что за последние сутки 780 человек пошли на поправку и выписались из больниц. Таким образом, число выздоровевших с начала пандемии составляет более 340 тыс. человек.

Ранее мы писали, что свыше 20 тысяч петербуржцев сдали тесты на ковид за сутки. 

Фото: Piter.tv

Теги: covid-19, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Картина дня,

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