С начала пандемии в Петербурге от COVID-19 умерло порядка 12 тыс. человек.

В Петербурге за прошедшие сутки от коронавируса умерло 33 человека, передаёт в воскресенье, 28 марта, федеральный оперативный штаб. По данным оперативного штаба, с начала пандемии в Петербурге от COVID-19 умерло порядка 12 тыс. человек.

Однако отмечается, что за последние сутки 780 человек пошли на поправку и выписались из больниц. Таким образом, число выздоровевших с начала пандемии составляет более 340 тыс. человек.

Ранее мы писали, что свыше 20 тысяч петербуржцев сдали тесты на ковид за сутки.

Фото: Piter.tv