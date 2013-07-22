За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 26 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26317 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.
Операторы обработали 14318 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.
С 5 октября добровольцы выполнили 6188 заявок.
Накануне Piter.TV сообщил о том, что за время пандемии COVID-19 в Петербурге переболели 3 тыс. преподавателей и 4 тыс. студентов.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все