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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 26 тысяч человек
Сегодня, 10:07
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 26 тысяч человек

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Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26317 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 14318 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

С 5 октября добровольцы выполнили 6188 заявок.

Накануне Piter.TV сообщил о том, что за время пандемии COVID-19 в Петербурге переболели 3 тыс. преподавателей и 4 тыс. студентов. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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