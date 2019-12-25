За время пандемии COVID-19 в Петербурге переболели 3 тыс. преподавателей и 4 тыс. студентов

Вице-губернатор Владимир Княгинин попросил активизировать вакцинацию в вузах.

Сегодня, 17 марта, вице-губернатор Владимир Княгинин провел онлайн-встречу с руководством вузов, представителями районных поликлиник и администраций. Стало известно, что в период пандемии COVID-19 переболели 4 тыс. студентов и 3 тыс. преподавателей, сообщила пресс-служба Смольного.

Всего в городе 316 тыс. студентов и 60 тыс. преподавателей. Поликлиники проводят вакцинацию учащихся и сотрудников высших учебных заведений. Медики готовы организовать выездные бригады при условии двухэтапной работы: осмотр и допуск к вакцинации, а затем сама прививка.

Так как коронавирус, скорее всего, никуда не денется насовсем, то необходимо разработать нормативные правила вакцинации по вузу и перевести работу из антикризисного формата в плановый режим, сказал Владимир Княгинин.

На данный момент в каждом учебное заведение свое соотношение тех, кто учится дистанционно и очно. Это зависит от эпидемиологической ситуации в учреждении образования.

Ранее Piter.TV узнал, сколько учителей переболело коронавирусом.

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