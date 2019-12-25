Стало известно, сколько петербургских учителей переболели коронавирусом

Комитет по образованию подсчитал данные по всем болевшим сотрудникам образовательных учреждений.

Почти 36 тысяч учителей, педагогов и других сотрудников образовательных учреждений Петербурга переболели коронавирусом на сегодняшний день. Об этом Piter.TV 17 марта рассказали в городском комитете по образованию.

Отмечается, что 35 959 человек, подхвативших COVID-19, насчитали в учреждениях, находящихся в ведении самого комитета и районных администраций. По состоянию на 11 марта на коронавирусном больничном находилось 135 педагогов. Данные касаются не только школ и не только учителей, заметили в комобре.

Кроме того, еще 13 057 сотрудников образовательных учреждений вакцинировались от ковида, до конца марта прививки планируют сделать еще около 3600 учителей и преподавателей.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге с начала года выплаты получили 3,5 тысячи медиков, пострадавших от коронавируса.

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