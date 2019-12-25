В Петербурге болеют менее 500 школьников и учителей

Еще около 11 тысяч детей учатся из дома по заявлению родителей, это около 2% от всех учеников городских школ.

Ситуация с заболеваемостью в школах Петербурга улучшилась с января, на больничном на данный момент находятся менее 500 учеников и учителей. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-служба комитета по образованию.

По данным на 10 марта, из-за болезни в школах города отсутствуют 317 детей (0,06 % от общего количества обучающихся) и 135 сотрудников (0,3 % от общего количества сотрудников).

Из-за коронавируса или ОРВИ закрыта одна группа в детском саду, в семи школах 12 классов находятся на дистанционном обучении (0,06 % от общего количества классов в городе).

Еще около 11 тысяч детей учатся из дома по заявлению родителей, это около 2% от всех учеников городских школ.

В Петербурге 1 апреля стартует запись детей в первые классы.

Фото: Piter.tv