В Петербурге 1 апреля стартует запись детей в первые классы

Заявления можно подать на портале Госуслуг или в МФЦ.

В соответствии с Приказом Министерства просвещения от 02.09.2020 года № 458 в Петербурге изменился порядок приема на обучение в первые классы школ. Запись детей на 2021/2022 учебный год начнется 1 апреля. К заявлению родители смогут приложить электронные образы документов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по образованию.

С 1 апреля по 30 июня заявления в 1 класс будут принимать от региональных и федеральных льготников, чьи дети имеют преимущественное право на зачисление и от родителей, чьи дети проживают на закрепленной за образовательным учреждением территории. Заявления от родителей, не проживающих на закрепленной территории, начнут принимать с 6 июля и завершат 5 сентября.

Заявления можно подать на портале Госуслуг или в МФЦ. Заявления, поданные через портал Госуслуг и через МФЦ, имеют равную юридическую силу. Никаких преимуществ тот или иной способ подачи документов заявителю не дает.

В этом году Петербург готовится встретить 64 тысячи первоклассников.

Фото: Piter.tv