В Петербурге с начала года выплаты получили 3,5 тысячи медиков, пострадавших от коронавируса

Размер помощи остался прежним: пострадавшим работникам – 300 тысяч рублей, при установлении инвалидности – 500 тысяч рублей, семьям погибших медработников – 1 миллион рублей.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев рассказал в беседе "Петербургскому Дневнику" о том, что в городе сейчас отмечается стабилизация эпидемической ситуации с коронавирусом. Еженедельный прирост снизился на 18%, число госпитализаций сократилось на 14%

Однако минимальный уровень заболеваемости, который фиксировался в августе прошлого года, еще не достигнут. Олег Эргашев, вице- губернатор Петербурга

При этом, как отметил он, медики продолжают оказывать помощь заболевшим коронавирусом, рискуя своим здоровьем. В 2020 году поддержку от городских властей получили более 11 тысяч сотрудников здравоохранения на сумму более 3,35 миллиарда рублей. Также были произведены выплаты членам семей 37 погибших медработников на сумму 37 миллионов рублей. С начала марта социальные выплаты получили почти 3,5 тысячи медиков. Размер помощи остался прежним: пострадавшим работникам – 300 тысяч рублей, при установлении инвалидности – 500 тысяч рублей, семьям погибших медработников – 1 миллион рублей.

В Петербурге свободны почти треть коек для больных коронавирусом.

Фото: Piter.TV