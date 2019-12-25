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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 18 тысяч человек
Сегодня, 10:05
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 18 тысяч человек

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Для получения ответов на вопросы, связанные с коронавирусом, нужно позвонить на номер "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18778 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 14507 вызов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

С 5 октября добровольцы выполнили 6160 заявок.

Ранее Piter.TV узнал, сколько учителей в Петербурге переболели коронавирусом. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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