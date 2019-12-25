За последние сутки на коронавирус протестировали 14 тысяч человек

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 14328 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 5805 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

С 5 октября добровольцы выполнили 5730 заявок.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что число пунктов вакцинации от коронавируса в ТЦ увеличили до 8.

Фото: Piter.TV