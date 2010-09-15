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Число пунктов вакцинации от коронавируса в ТЦ увеличили до 8
Вчера, 22:17
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smirenny

Число пунктов вакцинации от коронавируса в ТЦ увеличили до 8

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По словам губернатора, такой формат удобен для петербуржцев, так как не нужно записываться заранее.

В понедельник, 1 марта, вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в разговоре с "Санкт-Петербург" в ClubHouse заявил, что число пунктов вакцинации от коронавируса увеличилось. 

Теперь получить прививку от новой коронавирусной инфекции можно в "Невском Центре", "Европолисе", "Охта Молле", "Жемчужной Плазе", "Сити Молле", "Гранд Каньоне", "Маршале" и "Леруа Мерлене" на Выборгском шоссе. Чиновник отметил, что в среднем в одном торговом центре прививаются до 80 человек в день. За 4 дня привились 1 187 человек.

В таких пунктах не требуется предварительная запись, к тому же они работают ежедневно. 

Ранее мы писали, что губернатор вакцинировался от коронавируса.

Фото: vk.com/a_beglov

Теги: вакцинация от коронавируса, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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