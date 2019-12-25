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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 14 тысяч человек
Вчера, 10:06
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 14 тысяч человек

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Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 14790 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 1975 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

С 5 октября добровольцы выполнили 5700 заявок.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Беглов отказался отменять запрет на публичные мероприятия в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: волонтеры, диагностика, коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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