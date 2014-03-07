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Беглов отказался отменять запрет на публичные мероприятия в Петербурге
28 февраля, 21:20
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Беглов отказался отменять запрет на публичные мероприятия в Петербурге

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Копию письма от губернатора выложил на своей странице в соцсети депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отказался отменять запрет на публичные мероприятия в городе. Об этом стало известно из ответа градоначальника депутату ЗакСа Борису Вишневскому, документ он разместил на своих страницах в соцсетях.

Вишневский предложил отменить запрет на публичные мероприятия и их посещение. Губернатор не поддержал обращение, сославшись на  постановление главного санитарного врача.

Оказывается, нельзя проводить публичные акции, где участники для безопасности себя и окружающих используют СИЗы, потому что по закону о публичных акциях участникам запрещается скрывать свои лица

Борис Вишневский

Накануне, 27 февраля, в Петербурге прошла акция памяти убитого российского политика Бориса Немцова. Около 500 петербуржцев пришли почтить память Немцова к Соловецкому камню.

Фото: Piter.tv 

Теги: беглов, митинги, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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