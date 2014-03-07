Беглов отказался отменять запрет на публичные мероприятия в Петербурге

Копию письма от губернатора выложил на своей странице в соцсети депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отказался отменять запрет на публичные мероприятия в городе. Об этом стало известно из ответа градоначальника депутату ЗакСа Борису Вишневскому, документ он разместил на своих страницах в соцсетях.

Вишневский предложил отменить запрет на публичные мероприятия и их посещение. Губернатор не поддержал обращение, сославшись на постановление главного санитарного врача.

Оказывается, нельзя проводить публичные акции, где участники для безопасности себя и окружающих используют СИЗы, потому что по закону о публичных акциях участникам запрещается скрывать свои лица Борис Вишневский

Накануне, 27 февраля, в Петербурге прошла акция памяти убитого российского политика Бориса Немцова. Около 500 петербуржцев пришли почтить память Немцова к Соловецкому камню.

Фото: Piter.tv