За последние сутки на коронавирус протестировали более 11 тысяч человек

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 11623 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 5777 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

С 5 октября добровольцы выполнили 5550 заявок.

Ранее в Петербурге объяснили причину снижения заболеваемости коронавирусом на 75%.

Фото: Piter.TV