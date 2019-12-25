В Петербурге объяснили причину снижения заболеваемости коронавирусом на 75%

Накануне количество новых заболевших составило 909 человек.

В Петербурге за неделю почти на 75% уменьшилось число новых случаев заболеваний коронавирусом. Об этом говорится в информационной справке Межведомственного координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 от 24 февраля.

Количество госпитализаций за неделю снизилось на 39%. Снижение числа новые случаев заболевания и госпитализаций связали с тем, что 17 февраля, с которым сравнивались данные, был будним днем, а 23 февраля ― выходным. В выходные дни за помощью медиков обращается всегда меньше граждан, чем в будни.

И далее снижать распространение заболеваемости будет помогать массовая вакцинация от коронавируса, говорится в отчете.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ТЦ Петербурга открылись пункты вакцинации от коронавируса.

Фото: Piter.TV