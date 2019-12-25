В ТЦ Петербурга открылись пункты вакцинации от коронавируса

Сделать прививку можно по пяти адресам.

В среду, 24 февраля, в пяти торговых центрах Петербурга заработали пункты вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

С сегодняшнего дня прививку от COVID-19 делают в ТЦ "Жемчужная плаза" на Петергофском шоссе, "Ситимолл" на Коломяжском проспекте, "Охта Молл" на Якорной улице, "Стокманн" на Невском проспекте и "Европолис" на Полюстровском проспекте.

Прививку могут сделать все желающие бесплатно. Для этого не нужна предварительная запись, однако требуются паспорт и полис ОМС. Желающих прививают в порядке живой очереди.

Для пациентов оборудовали несколько специальных помещений. Повторную прививку через 21 день можно сделать в любом удобном пункте вакцинации.

По последним данным, в Петербурге в общей сложности работают 128 пунктов вакцинации от коронавируса и пять выездных прививочных бригад. Полный курс прошли 68,5 тысяч горожан. Всего в город поступило почти 350 тысяч доз вакцины "Спутник V", в поликлиниках – около 100 тысяч доз.

Ранее мы писали, что число обратившихся за медпомощью пациентов с COVID-19 в Петербурге снизилось на 63,43%.

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