Неделю назад это число составило 1553 человека.

Число обратившихся за медпомощью пациентов с COVID-19 в Петербурге снизилось на 63,43%. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 23 февраля, распространяемой пресс-службой Смольного.

По данным на 23 февраля, число больных за сутки, которые обратились за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным коронавирусом, составило 568 человек. Неделю назад, 16 февраля, это число составило 1553 человека.

Индикаторы эпидемического процесса снижаются, за исключением показателя суточной госпитализации взрослых. Вторая волна эпидемии стихает, но ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах по-прежнему необходимо. Самой действенной противоэпидемической мерой остается массовая вакцинация населения против COVID-19. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv