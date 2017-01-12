  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За последние сутки на коронавирус протестировали 11 тыс. человек
Сегодня, 10:01
20
nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус протестировали 11 тыс. человек

0 0

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 11203 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 7777 вызовов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, на майских выходных в Петербурге также можно вакцинироваться от коронавируса. работают В городе работают 134 пункта вакцинации и 13 мобильных прививочных пунктов. Записаться на прививку можно по номеру "112", на сайте Госуслуг, портале "Здоровье петербуржца". Также можно позвонить в районную поликлинику.

Ранее инфекционист подсчитал, сколько петербуржцев уже могли переболеть COVID-19. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии