За последние сутки на коронавирус протестировали 11 тыс. человек

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 11203 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 7777 вызовов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, на майских выходных в Петербурге также можно вакцинироваться от коронавируса. работают В городе работают 134 пункта вакцинации и 13 мобильных прививочных пунктов. Записаться на прививку можно по номеру "112", на сайте Госуслуг, портале "Здоровье петербуржца". Также можно позвонить в районную поликлинику.

Ранее инфекционист подсчитал, сколько петербуржцев уже могли переболеть COVID-19.

Фото: Piter.TV