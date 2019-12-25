За последние сутки в Ленобласти зарегистрировали 27 новых случаев COVID-19

За последние сутки на территории Ленобласти зарегистрировали 27 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Также из стационаров по выздоровлению выписали 20 человек, новых летальных случаев не зафиксировали.
Всего за весь период пандемии в Ленобласти COVID-19 заразились 6319 человека, 4313 человек выздоровели, 64 человека умерли.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что антитела к коронавирусу обнаружили у 80% переболевших в Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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