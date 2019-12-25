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За последние сутки в Ленобласти зарегистрировали 27 новых случаев COVID-19
Сегодня, 10:30
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти зарегистрировали 27 новых случаев COVID-19

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Все районы Ленобласти уже вышли из "красной зоны" ограничительных мер.

За последние сутки на территории Ленобласти зарегистрировали 27 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также из стационаров по выздоровлению выписали 20 человек, новых летальных случаев не зафиксировали.

Всего за весь период пандемии в Ленобласти COVID-19 заразились 6319 человека, 4313 человек выздоровели, 64 человека умерли. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что антитела к коронавирусу обнаружили у 80% переболевших в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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