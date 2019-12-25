За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 43 тыс. человек

С начала октября 59932 человека получили гуманитарную помощь.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 43110 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 959 человек. Из них 440 — контактные, 519 — на самоизоляции.

Операторы обработали 3176 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее стало известно о том, что на больничном находятся более 300 тысяч петербуржцев.

Фото: Piter.TV