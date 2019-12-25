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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 43 тыс. человек
Сегодня, 10:00
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 43 тыс. человек

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С начала октября 59932 человека получили гуманитарную помощь.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 43110 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Под наблюдением медиков находится 959 человек. Из них 440 — контактные, 519 — на самоизоляции.

Операторы обработали 3176 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее стало известно о том, что на больничном находятся более 300 тысяч петербуржцев.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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