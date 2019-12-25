На больничном находятся более 300 тысяч петербуржцев

За неделю в городе зафиксировали около 6 тысяч вызовов врача и 14 тысяч звонков на номер "112".

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78" рассказал о числе людей, которые сейчас находятся на больничном. По словам градоначальника, временно не трудоспособны 330 тысяч человек.

"Это не только COVID, это и другие заболевания. Представляете, сколько это звонков?" – отметил Беглов.

С начала недели в городе зафиксировали около 6 тысяч вызовов врача и 14 тысяч звонков на единый номер "112". В ближайшее время в Петербурге введут ряд технических усовершенствований, в частности, свяжут новую службу с поликлиниками.

Ранее мы писали, что до конца года Петербург получит 100 тысяч доз вакцины от коронавируса. В первую очередь прививки сделают врачам, учителям, соцработникам и транспортникам.

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