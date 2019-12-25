До конца года Петербург получит 100 тысяч доз вакцины от коронавируса

К 25 декабря в городе откроется 70 пунктов вакцинации.

В Петербурге открыты и полноценно функционируют два десятка пунктов вакцинации от коронавируса. К 25 декабря их число планируется увеличить до 70. Об этом заявил глава города Александр Беглов в эфире телеканала "Россия 24".

По словам градоначальника, Северная столица находится в активной подготовке к массовой вакцинации. До конца года город получит от Министерства здравоохранения РФ 100 тысяч доз вакцины от коронавируса. В первую очередь прививки сделают врачам, учителям, соцработникам и транспортникам.

Все желающие сделать вакцинацию могут записаться через интернет или единому телефону "122".

Ранее мы писали, что в Петербурге коек для коронавирусных больных хватит до Нового года.

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