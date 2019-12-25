  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
До конца года Петербург получит 100 тысяч доз вакцины от коронавируса
Сегодня, 7:20
164
Alena_Zinovieva

До конца года Петербург получит 100 тысяч доз вакцины от коронавируса

0 0

К 25 декабря в городе откроется 70 пунктов вакцинации.

В Петербурге открыты и полноценно функционируют два десятка пунктов вакцинации от коронавируса. К 25 декабря их число планируется увеличить до 70. Об этом заявил глава города Александр Беглов в эфире телеканала "Россия 24".

По словам градоначальника, Северная столица находится в активной подготовке к массовой вакцинации. До конца года город получит от Министерства здравоохранения РФ 100 тысяч доз вакцины от коронавируса. В первую очередь прививки сделают врачам, учителям, соцработникам и транспортникам.

Все желающие сделать вакцинацию могут записаться через интернет или единому телефону "122".

Ранее мы писали, что в Петербурге коек для коронавирусных больных хватит до Нового года.

Фото: pixabay.com

Теги: вакцина, коронавирус, прививка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии