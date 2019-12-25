В Петербурге коек для коронавирусных больных хватит до Нового года

Выписка производится ежечасно, в среднем за сутки свободный коечный фонд составляет около 3,5-4%.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о состоянии коечного фонда в городе для коронавирусных больных. По словам градоначальника, даже при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации мест для пациентов с КОВИД до конца года хватит.

"Скорым есть куда везти больных, работаем по плану", - отметил Беглов.

Глава Петербурга заявил, что выписка в больницах производится ежечасно. В среднем за сутки свободный коечный фонд составляет около 3,5-4%. До конца года в городе планируется развернуть еще 2 тысячи коек. В настоящий момент коечный фонд Северной столицы включает 11 тысяч койко-мест.

По последним данным, в Петербурге выявили 189 543 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии выздоровели 108 731 человек, погибли – 6 608.

Ранее мы писали, что Петербург заготовил более 500 литров антиковидной плазмы.

Фото: Piter.TV