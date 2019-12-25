Петербург заготовил более 500 литров антиковидной плазмы

Плазму используют в лечение заразившихся коронавирусом пациентов.

Петербургская станция переливания крови заготовила 500 литров плазмы с антителами к коронавирусу. Напомним, что плазму используют в лечении коронавирусных больных. Главный врач станции переливания Татьяна Засухина рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что число желающих сдать плазму растет.

Большую часть плазмы уже передали в медицинские учреждения, на станции есть запас крови всех групп. Отмечается, что рост числа желающих стать донорами обусловлено тем, что " количество больных, перенесших новую коронавирусную инфекцию, тоже значительно возросло за этот период времени".

Плазму начали заготавливать с 7 мая, материал передали в Боткинскую, Мариинскую больницу, а также в больницу Святителя Луки и Святого Георгия. Позже плазму передали другим учреждениям, куда госпитализируют коронавирусных пациентов,

Ранее мы писали, что количество петербургских школьников на больничном снизилось до 8,6 тыс. человек.

Фото: Piter.TV