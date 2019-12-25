Количество петербургских школьников на больничном снизилось до 8,6 тыс. человек

В городе болеют 5% учителей.

В Петербурге продолжает снижаться количество учителей и учеников, которые болеют коронавирусом и ОРВИ. Об этом Piter.TV узнал в комитете по образованию города.

На данный момент на больничном находятся 1803 педагога, что составляет 5,4% от общего количества сотрудников школ. Это на 66 человек меньше, чем в конце прошлой недели.

На дистанционном обучении находятся 8632 школьника — 1,6% от общего количества обучающихся. На смешанном — 17 726 учеников. С 18 декабря на очное обучение вышли более 1,5 тыс. человек. Всего в очном режиме в полном составе.продолжают работать 80% петербургских школ.

В дошкольных образовательных учреждениях на карантин закрыта 21 группа в 19 детских садах.

Ранее детские и учебные коллективы назвали мощным источником распространения коронавируса и других инфекционных заболеваний.

Фото: pixabay.com