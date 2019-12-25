Детские и учебные коллективы возглавили топ мощных рассадников ковида в Петербурге

Тройку лидеров замыкают культурно-массовые мероприятия, точки общепита и торговые площадки.

Детские и учебные коллективы назвали мощным источником распространения коронавируса и других инфекционных заболеваний. Именно поэтому в Смольном поддерживали перевод старшеклассников на дистанционный формат обучение, но его не поддержал Роспотребнадзор. Об этом заявил замглавы комздрава Евгений Антипов на онлайн-совещании с бизнесом 18 декабря.

В рейтинге отраслей-рассадников COVID-19 оказались также отвечающие за культурно-массовые мероприятия, поскольку, по словам Антипова, один человек в толпе может передать инфекцию сотне других людей. Источниками заражения в комитете считают также точки общепита, торгово-развлекательные центры и различные ярмарки и торговые площадки. Уличные формы торговли чиновники при этом считают более безопасными.

Ранее в Боткинской больнице рассказали, что будут делать в случае 100% загруженности.

Фото: Piter.TV