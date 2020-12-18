В Боткинской больнице рассказали, что будут делать в случае 100% загруженности

Сейчас количество госпитализаций и выписанных пациентов стараются держать на одном уровне.

Главный врач Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина Денис Гусев рассказал о плане действий в случае 100-процентной загруженности медучреждения. Всего в больнице 589 коек, они заполнены на 99%. Также заняты все реанимационные койки – их 34. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В условиях сложной эпидемиологической обстановки в больнице стараются держать на одном уровне количество госпитализаций и выписанных пациентов. Ежедневно выписываются 50-60 человек, освободившиеся койки сразу заполняются.

"Вот данные по вчерашнему дню, 17 декабря: 60 человек выписано, 57 легло на эти койки", - отметил Денис Гусев.

Сейчас в больнице прилагаются максимальные усилия, чтобы не допустить 100-процентной загруженности и освободить койки, но не в ущерб пациентам. Ранее выписка была возможна при наличии двух отрицательных тестов на COVID-19, затем – одного. Теперь на амбулаторное лечение могут отправить пациента с положительным тестом, но при наличии клинического улучшения.

Ранее мы писали, что в Петербурге назвали сообщения об ужесточении мер по COVID-19 фейками.

Фото: Piter.TV