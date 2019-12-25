В Петербурге назвали сообщения об ужесточении мер по COVID-19 фейками

В социальных сетях и Telegram-каналах распространялись однотипные сообщения о том, что планируется тотальное закрытие торговых центров, спортивных объектов и так далее.

Властям Петербурга известен источник фейковых новостей о якобы предстоящем локдауне во время новогодних праздников. Об этом рассказал зампредседателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

В социальных сетях и Telegram-каналах распространялись однотипные сообщения о том, что планируется тотальное закрытие торговых центров, спортивных объектов и так далее. На самом деле это оказалось фейком.

На прошлой неделе мы видели ряд вбросов, в том числе фейковых новостей. Мы зафиксировали, кто это делал. Александр Ситов

Источников вбросов Ситов не уточнил, только напомнил, что введение или смягчение ограничений зависит от рекомендаций Роспотребнадзора.

Фото: Piter.tv