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В Петербурге назвали сообщения об ужесточении мер по COVID-19 фейками
Сегодня, 15:16
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nastya960

В Петербурге назвали сообщения об ужесточении мер по COVID-19 фейками

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В социальных сетях и Telegram-каналах распространялись однотипные сообщения о том, что планируется тотальное закрытие торговых центров, спортивных объектов  и так далее.

Властям Петербурга известен источник фейковых новостей о якобы предстоящем локдауне во время новогодних праздников. Об этом рассказал зампредседателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

В социальных сетях и Telegram-каналах распространялись однотипные сообщения о том, что планируется тотальное закрытие торговых центров, спортивных объектов  и так далее. На самом деле это оказалось фейком.

На прошлой неделе мы видели ряд вбросов, в том числе фейковых новостей. Мы зафиксировали, кто это делал.

Александр Ситов

Источников вбросов Ситов не уточнил, только напомнил, что введение или смягчение ограничений зависит от рекомендаций Роспотребнадзора.

Фото: Piter.tv

Теги: александр ситов, коронавирус, ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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