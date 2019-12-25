Власти Петербурга не получали новых рекомендаций Роспотребнадзора о введении ограничений

Власти назвали условие смягчения ограничений на новогодние праздники.

Комитет по промышленной политике Петербурга пока не получал рекомендации Роспотребнадзора по усилению ограничительных мер в городе. Такую информацию сообщил зампред комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Все ограничительные меры принимаются и снимаются нами только в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и наших врачей-эпидемиологов. Александр Ситов

Также и смягчение ограничений возможно лишь при наличии таких рекомендаций от Роспотребнадзора. Ситов ответил, что самостоятельно по своему хотению они ничего не принимают. Поэтому смягчение будет только в случае рекомендаций врачей и Роспотребнадзора.

В Петербурге заявили о работе стационаров на пределе возможностей.

Фото: Piter.tv