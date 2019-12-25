За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 35 тысяч человек

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 35 593 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 1782 человека. Из них 15 — в обсерваторе, 1274 — контактные, 493 — на самоизоляции.

Операторы обработали 2322 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что одноразовые медицинские маски в Петербурге подешевели до 2,5 рублей.

Фото: Piter.TV