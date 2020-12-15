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Одноразовые медицинские маски в Петербурге подешевели до 2,5 рублей
Сегодня, 8:55
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nastya960

Одноразовые медицинские маски в Петербурге подешевели до 2,5 рублей

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В начале 2020 года маски стоили 30-80 рублей.

В Петербурге стоимость одноразовой медицинской маски снизилась до 2,5 рублей. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал председатель комитета по государственному заказу Александр Жемякин.

Жемякин отметил, что если в начале 2020 года маски стоили 30-80 рублей, то сейчас цены значительно упали. Это связано с развертыванием нескольких линий по их производству.

Снижение цены показал последний мониторинг, который провели при выделении средств из резервного фонда. Рынок насытился.

Александр Жемякин

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Фото: pixabay

Теги: коронавирус, маска
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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