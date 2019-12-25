За сутки в Петербурге протестировали на COVID-19 свыше 39 тысяч человек

Под наблюдением медиков находится 2552 человека.

За последние сутки, 27 ноября, в Петербурге обследовали на ковид порядка 39849 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе "Петербург против коронавируса".

Отмечается, что под наблюдением медиков находится 2552 человека, 27 из которых помещены в обсерватор, 2138 – контактные, а 387 человек – на самоизоляции. В справочной службе по связанным с коронавирусом вопросами за сутки обработали 1858 вызовов, 2081 заявка поступила петербургским волонтерам. Известно, что 1933 из них уже выполнены.

Также отмечается, что с октября почти 31 тысяча петербуржцев, а именно пожилые люди и многодетные семьи с маленьким достатком, получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

Ранее мы сообщали, что Смольный отправит петербуржцев с лишним весом и диабетом на удаленку.

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