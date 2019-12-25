Смольный отправит петербуржцев с лишним весом и диабетом на удаленку

Власти Петербурга выпустили перечень заболеваний, при наличии которых петербуржцы должны будут отправиться на дистанционную работу. Документ опубликовали на официальном сайте городской администрации.
На удаленку должны уйти беременные женщины, а также те, кто находится в послеродовом периоде. На дистанционную работу должны перейти люди с нарушениями иммунных механизмов, с болезнями эндокринной системы (в том числе ожирение и сахарный диабет), с астмой, болезнями мочеполовой системы, ревматоидным артритом, красной волчанкой, бронхоэктатической болезнью.
Также работать из дома должны люди с онкологическими заболеваниями, с болезнями крообращения, те, у кого трансплантированы органы и ткани.
Вице-губернатор Эргашев назвал примерные сроки выхода Петербурга на плато.
Фото: pixabay
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