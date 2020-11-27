Вице-губернатор Эргашев назвал примерные сроки выхода Петербурга на плато

Вся ситуация будет ясна в ближайшие две недели.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев рассказал, какие меры собирается предпринять правительство для сдерживания роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом пишет "Петербургский дневник".

По словам Эргашева, эпидемиологическая ситуация в Петербурге очень сложная и отличается от той, что была весной. Северная столица находится в тройке лидеров среди городов России по числу заболеваемости и смертности. Когда Петербург выйдет на плато, прогнозировать пока рано. Власти надеются, что выводы можно будет сделать в ближайшие две недели.

В настоящий момент в городе оперативно оказывается помощь инфицированным. На данный момент пациентов с коронавирусом принимают в 16 стационарах, в городе развернуто 10 846 инфекционных коек. По состоянию на 26 ноября, из них свободно 8,9%.

Учитывая, что с каждым днем количество заболевших стремительно растет, в городе планируют развернуть еще 250 коек в НИИ фтизиопульмонологии, Всероссийском центре экстренной радиационной медицины, клинике №2 ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова и НМИЦ имени Алмазова. Также под прием коронавирусных больных перепрофилируют клинику №1 у Финляндского вокзала.

Ранее мы писали, что в Петербурге сократилось количество смертей от коронавируса за сутки.

Фото: "Петербургский дневник"