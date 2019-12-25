В Петербурге сократилось количество смертей от коронавируса за сутки

Северная столица опустилась на второе место в списке по числу летальных исходов.

За минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 63 новых летальных случаев от коронавирусной инфекции. Это значит, что число умерших от КОВИД людей в Северной столице стало постепенно уменьшаться – в предыдущие три дня город возглавлял список по смертности от коронавируса среди городов России. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По числу летальных исходов Петербург вновь опустился на второе место. Первое место у Москвы, где за прошедшие 24 часа выявили 77 смертельных случаев. В целом по России от коронавируса умерли еще 496 человек.

С начала пандемии болезнь унесла жизни 38 558 россиян, выздоровели 1 712 174 человек.

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