Смольный проверит перевод сотрудников офисов на удаленную работу

С 16 ноября работодатели должны били отправить сотрудников старше 65 лет, а также тех, у кого есть хронические заболевания, на дистанционную работу.

Ситуационный центр при правительстве Петербурга проверит достоверность сведений, которые предоставляют организации и компании о переводе сотрудников на удаленный режим работы. Такое распоряжение дал вице-губернатор города Евгений Елин.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, с 16 ноября работодатели обязаны отправить сотрудников старше 65 лет, а также тех, у кого есть хронические заболевания, на дистанционную работу. По данным ведомства, большинство заболевших людей в Петербурге – это рабочие и служащие.

Напомним, за минувшие сутки в городе на Неве было выявлено 3669 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии заболели 111 133 горожан, выздоровели 63 747 пациентов, скончались 5217.

Ранее мы писали, что чиновникам Петербурга не рекомендовано покидать СЗФО до 15 января.

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